Polizei Düren

POL-DN: Zwei Fahrradfahrer in Jülch bei zwei Unfällen verletzt

Jülich (ots)

Am Samstag, um 17:35 Uhr befuhr, ein 86-jähriger Jülicher den Feldweg im Bereich Petternicher Straße / Am Klingerpützchen mit seinem Fahrrad. Hier touchierte er die dort befindlichen Poller mit seinem Lenkrad und kam zu Fall. Dabei verletzte es sich leicht. Der Fahrradfahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Sachschaden entstand nicht.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Samstagabend um 21:30 Uhr. Ein 65jähriger Pedelecfahrer aus Jülich befuhr den Radweg der Adolf-Fischer-Str. aus Richtung Bahnhof kommend. In Höhe der Kartäuser Str. kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und kam zu Fall, hierbei verletzte er sich am Hinterkopf. Die Unfallursache war durch die herbeigerufene Polizei schnell gefunden. Der Verletzte hatte zuvor einige Radler getrunken und war deutlich alkoholisiert. Der Kirchberger wurde einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt, wo seine Platzwunde behandelt wurde und ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrradfahren mit einem Pedelec unter Alkoholkomsum stellt in seinem Fall eine Straftat dar und wird strafrechtlich verfolgt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell