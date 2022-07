Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Düren (ots)

Gestern kam es am frühen Nachmittag in Düren-Rölsdorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 28 jährige Dürenerin befuhr die Monschauer Straße in Richtung Hürtgenwald. Sie beabsichtigte nach links in die Einfahrt eines Supermarktes einzufahren. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 41-jährige Dürenerin, die in Richtung Innenstadt fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß in welchem der Pkw der 41-jährigen auf einen weiteren dort wartenden Pkw eines 59-jährigen Düreners geschleudert wurde. Die 41-jährige wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Es entstand 6000 Euro Sachschaden.

Im weiteren Verlauf des Tages kam es auf der Schenkelstraße in Höhe des Max-Oppenheim-Platzes zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 56-jährige Dürenerin befuhr mit ihrem Fahrrad den dortigen Fahrradschutzstreifen in Richtung Platz der deutschen Einheit und beabsichtigte nach links Abzubiegen. Dazu wechselte sie den Fahrstreifen und übersah einen hinter ihr fahrenden 51-jährigen Dürener Motorradfahrer, der daraufhin eine Gefahrenbremsung einleitete und stürzte. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

