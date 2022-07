Polizei Düren

POL-DN: Zufällig Cannabisplantage entdeckt

Düren (ots)

Am gestrigen Donnerstag meldete sich auf der Polizeiwache Düren der Geschädigte eines Fahrzeugaufbruchs und gab an, dass er wisse, wo sich Diebesgut aus seinem Fahrzeug befinde.

Dieses solle sich in einem Schuppen auf einem Vereinsgelände im Dürener Stadtgebiet befinden. Als eine Streifenwagenbesatzung dies vor Ort prüfen wollte, stolperte sie auf dem Vereinsgelände über eine kleine Cannabisplantage. In einem Beet wurden acht heranwachsende Pflanzen aufgefunden. Da sich der Verdacht ergab, dass in einer dortigen Einliegerwohnung weitere Pflanzen aufzufinden sind, wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen und die notwendigen Beschlüsse von Staatsanwaltschaft und Amtsgericht erwirkt. Der Verdacht bestätigte sich im Anschluss. Auf einer Terrasse wurden weitere drei Pflanzen und in der Wohnung in einem Wachstumszelt zwei erntereife Pflanzen entdeckt. Im Rahmen der Ermittlungen fand eine weitere Wohnungsdurchsuchung im Dürener Stadtgebiet statt. Gegen den 39-jährigen Wohnungsmieter wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Pflanzen wurden sichergestellt. Nach derzeitigem Stand richten sich die Ermittlungen nicht gegen den dortigen Verein oder Vereinsmitglieder.

