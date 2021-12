Polizei Duisburg

POL-DU: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Duisburg: Folgemeldung: Mann nach Polizeieinsatz verstorben - Zeugen des Einsatzes gesucht

Duisburg

Die Ermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 11 der Duisburger Polizei suchen im Fall des in Düsseldorf-Bilk nach einem Polizeieinsatz verstorbenen 24-jährigen Mannes weitere Zeugen. Düsseldorfer Polizisten waren Montagfrüh (20. Dezember) gegen 6 Uhr wegen des Verdachts einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern zunächst zur Kopernikusstraße gerufen worden. Vor Ort berichteten Zeugen, dass einer der Männer (der später verstorbene 24-Jährige) in Richtung Brunnenstraße gegangen sei. Als die Beamten ihn dort antrafen, soll der Verdächtige Widerstand geleistet und bei der Einlieferung ins Gewahrsam das Bewusstsein verloren haben. Nach mehreren Reanimationsversuchen verstarb der Mann am Montagabend im Krankenhaus. Zur lückenlosen Aufklärung des Falls sucht die Duisburger Kripo Zeugen, die zum einen den Polizeieinsatz auf der Brunnenstraße und zum anderen die körperliche Auseinandersetzung der Männer auf der Kopernikusstraße gesehen haben. Hinweise nimmt die Kripo jederzeit unter der Rufnummer 0203 2800 oder per Mail an KK11.Duisburg@polizei.nrw.de entgegen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5105267 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5106379

