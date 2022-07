Polizei Düren

POL-DN: Pfefferspray nach Streit um Wegerecht eingesetzt

Düren (ots)

Am Donnerstagabend kam es um 19:35 Uhr auf der Kölnstraße in Düren in Höhe einer dortigen Apotheke zu einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf Pfefferspray eingesetzt wurde.

Zur Tatzeit bewegten sich zwei Gruppen auf dem dortigen Gehweg aufeinander zu. Da man sich nicht einigen konnte, wer wem Platz macht, kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, in welcher eine Person Pfefferspray gegen die andere Gruppe einsetzte. Dabei wurden zwei Mädchen im Alter von 14 und 17 Jahren aus Düren und Vettweiß sowie ein 22 jähriger Dürener leicht verletzt und mussten durch den Rettungsdienst versorgt werden. Sie wurden in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Die andere Gruppe, nach Zeugenaussagen bestehend aus drei männlichen und einer weiblichen Person mit Kinderwagen, flüchtete im Anschluss in Richtung Adenauerpark. Zeugen beschreiben die Personen dunkel gekleidet mit einem südländischen Erscheinungsbild. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges festgestellt haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell