POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 82-Jähriger aus Lehrte wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Seit dem 02.11.2022 hat die Polizeidirektion Hannover öffentlich nach einem 82-Jährigen aus Lehrte gesucht, der am selben Tag durch seinen gesetzlichen Betreuer als vermisst gemeldet worden war.

Am heutigen Dienstag, 15.11.2022, wurde der Senior durch Kräfte des Polizeikommissariats Hannover-Limmer im Stadtgebiet von Hannover angetroffen. Der Mann ist wohlauf und wird nun zurück in ein Klinikum gebracht, in dem er sich schon vor dem 02.11.2022 aufhielt.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe. /ms

Die ursprüngliche Meldung finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5360060 Die dazu gehörenden Fotos wurden zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte gelöscht.

