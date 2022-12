Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei, Unfälle,

Aalen (ots)

Aalen: Farbschmierereien

Unbekannte besprühten in der Einkaufspassage Mercatura in der Weidenfelder Straße die Toilettenwände mit weißer und gelber Farbe, wobei ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe entstand. Die Farbschmierereien wurden am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr bemerkt. Hinweise auf die Täter bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Unfallflucht

Eine 87-Jährige beschädigte am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr beim Einparken ihres BMW einen in der Alten Heidenheimer Straße abgestellten VW Caddy, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Die Unfallverursacherin verließ dann zu Fuß die Örtlichkeit. Dank der aufmerksamen Zeugin konnte die 87-Jährige rasch ermittelt werden.

Aalen: Ölwanne aufgerissen

Auf rund 2500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr entstand, als ein 24-Jähriger mit seinem Seat in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße über Beton- und Eisenteile fuhr, die von einem unbekannten Fahrzeug verloren wurden. Am Fahrzeug des 24-Jährigen wurde dadurch die Ölwanne aufgerissen. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Freiwillige Feuerwehr Aalen im Einsatz. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: 15.000 Euro Sachschaden

Bei einem Verkehrsunfall, der sich in der Freigasse ereignete, entstand am Donnerstagmittag ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Beim Ausparken seines VW-Transporters übersah ein 63-Jähriger gegen 14 Uhr den heranfahrenden BMW einer 44-Jährigen, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Von der Haller Straße kommend, bog ein 57-Jähriger am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr mit seinem Fiat in die Rindelbacher Straße ein. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mercedes Benz eines 53-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Bopfingen: Kettenreaktion

Zu spät erkannte ein 62-jähriger VW-Fahrer am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr, dass ein ihm auf der Landesstraße 1070 vorausfahrender Skoda verkehrsbedingt abbremsen musste. Er fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Skoda auf, wobei dieser auf den Mercedes einer 44-Jährigen aufgeschoben wurde. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Überholen

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr überholte eine 25-Jährige auf der Landesstraße 1156 zwischen Lindach und Täferrot mit ihrem Seat einen vorausfahrenden Traktor. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden VW Caddy eines 42-Jährigen, der - um einen Zusammenstoß zu vermeiden - nach rechts auswich, wobei sowohl der Front- als auch der Unterbodenbereich seines Fahrzeuges beschädigt wurden. Der entstandene Schaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

Mit seinem Lkw Ford Transit streifte ein 28-Jähriger am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr in der Schwerzerallee einen Lkw, wobei ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 19-Jährige ihren Opel am Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Scheffoldstraße anhalten. Ein 24-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW auf, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell