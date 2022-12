POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand

Aalen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag in der Zeit zwischen 23 Uhr und 5:30 Uhr schlugen bisher unbekannte Vandalen, vermutlich mit einem Hammer, mehrere Löcher in das Dach und die Karosserie eines geparkten Pkw. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: ...

