POL-AA: Fellbach: 22-Jähriger verletzt zwei Personen mit Messern

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Backnang: Auto aufgebrochen In der Erbstetter Straße wurde am Mittwoch in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 15.40 Uhr ein Auto aufgebrochen. Unbekannte Täter schlugen an dem Pkw Ford eine Seitenscheibe ein und durchsuchten das Fahrzeug, wobei keine Wertgegenstände aufgefunden bzw entwendet ...

