Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruchsversuch, Sachbeschädigung, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Mutmaßlicher Einbrecher ertappt

Beamte des Aalener Polizeireviers nahmen am Donnerstagmorgen gegen 1.20 Uhr einen 30-Jährigen fest, der im Verdacht steht, einen Einbruchsversuch verübt zu haben. Ein Zeuge beobachtete den Mann, wie er sich zunächst mit einem Fahrrad einem Restaurant in der Stadelgasse näherte, wegfuhr und anschließend zu Fuß zurückkam. Der 30-Jährige ging in den Bereich des Haupteingangs, zog sich Handschuhe an und hantierte offenbar mit einem Gegenstand an der Türe des Lokals. Der Mann versteckte sich dann neben einem Blumentopf in einer Nische vor der Polizei, wurde aber gefunden und vorläufig festgenommen. Bei der folgenden Durchsuchung des 30-Jährigen konnten mitunter Einbruchswerkzeuge aufgefunden und sichergestellt werden. An der Türe entstand geringer Sachschaden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf die Straße entlassen.

Aalen-Hofen: Vorfahrt missachtet - 9500 Euro Schaden

An der Einmündung Kappelbergstraße / Dorfstraße missachtete eine 66-jährige Suzuki-Fahrerin am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr die Vorfahrt eines 22 Jahre alten Renault-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 9500 Euro; der Renault war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Aalen: Sachbeschädigung

Unbekannte besprühten zwischen Montagmittag, 12 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr die Wände der öffentlichen Toilette in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße, wobei ein Sachschaden von rund 3500 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Fahrzeug übersehen

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 90-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr verursachte, als er mit seinem VW Golf beim Ausparken in der Aalener Straße den hinter seinem Fahrzeug stehenden Opel eines 70-Jährigen beschädigte.

Böbingen: Drückjagdleiter beschädigt

Im Waldgebiet Hafnerholz zwischen Böbingen und Beiswang beschädigten Unbekannte zwischen Dienstagmittag, 12 Uhr und Mittwochmorgen, 10 Uhr eine erst kürzlich reparierte Drückjagdleiter, wobei ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. In den letzten drei Jahren kam es offenbar im gleichen Gebiet zu weiteren Sachbeschädigungen, wobei ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro entstand. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Heubach, Tel.: 07173/8776 entgegen.

Westhausen: Aufgefahren

Auf der BAB A7 auf Höhe der Anschlussstelle Westhausen fuhr ein 29-Jähriger am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf den verkehrsbedingt abbremsenden Nissan eines 55-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

