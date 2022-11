Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: unterkühlter Schwimmer, Sachbeschädigungen, Unfälle und Beleidigungen gegen Polizisten

Göggingen: Kein Badewetter-24-Jähriger stark unterkühlt

Kurz nach 13 Uhr am Dienstagmittag entdeckte eine Frau bei ihrem Spaziergang am Federbachstausee bei Horn Kleidungsstücke am Ufer und sah dann eine scheinbar leblose Person im Wasser auf dem Rücken treiben. Während ein weiterer Passant sofort an das Seeufer ging, um zu sehen, ob der Mann reagiert, verständigte die Frau die Rettungskräfte. Zwei Rettungswagen, zwei Fahrzeuge der Feuerwehr mit 10 Einsatzkräften und eine Streifenbesatzung fuhren daraufhin die Örtlichkeit an. Der vermeintlich tote Mann trieb dabei immer noch regungslos im Wasser. Die Einsatzkräfte staunten nicht schlecht, als der Mann sich dann plötzlich und für alle überraschend aufrichtete und Richtung Ufer schwamm. Dort wurde ihm seitens der Einsatzkräfte aus dem Wasser geholfen. Der 24-Jährige, der stark unterkühlt war, wurde vor Ort erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Warum der Mann bei den kalten Temperaturen zum Schwimmen ins Wasser ging, konnte letztlich nicht abschließend geklärt werden.

Aalen-Wasseralfingen: Mann beschäftigt Polizei

Ein 39-Jähriger wurde am Dienstagabend gegen 19 Uhr von Beamten des Aalener Polizeireviers die Nacht über in Gewahrsam genommen, nachdem es zu mehreren Vorfällen gekommen war. Der Mann wurde zuvor alkoholisiert bei einem Einkaufsmarkt in Fachsenfeld gemeldet, wo er wohl mit quietschenden Reifen umherfuhr. In der Folge hatte er sich mehrfach unter falschem Namen bei der Polizei gemeldet, die Notrufsachbearbeiterin beleidigt und erfundene Sachverhalte mitgeteilt. Der 39-Jährige tauchte dann noch an einem Hotel in der Bodenbachstraße auf, wo er Gegenstände beschädigte und seinen toten Hund ablegte. Gegenüber den eintreffenden Polizisten verhielt sich der Mann ebenfalls beleidigend und verweigerte jegliche Kooperation. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen, mitunter wegen des Mißbrauchs von Notrufen, Beleidigung und Sachbeschädigung. Zudem soll geklärt werden, ob der Hund gewaltsam zu Tode kam, was eine tierschutzrechtliche Anzeige zur Folge hätte.

Aalen: E-Bike komplett beschädigt

Eine 30-Jährige stellte am Montag gegen 7 Uhr ihr E-Bike im Fahrradparkhaus am Bahnhof verschlossen ab. Als sie am Dienstag gegen 18:30 Uhr zurückkehrte, fand sie das E-Bike völlig zerstört vor. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vandalismus an Kindergarten

Bereits das zweite Mal hintereinander wüteten Vandalen auf dem Gelände eines Kindergartens in der Kantstraße. In der Nacht von Sonntag auf Montag beschmierten die Unbekannten die Eingangstür zum Gebäude mit Farbe. Zu Arbeitsbeginn am Mittwoch fanden Mitarbeiter des Kindergartens einen umgeworfenen Blumenkübel sowie einen beschädigten Stern am Kindergarten vor. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Jagstzell: Vorfahrt missachtet

Ein 42-jähriger Seat-Fahrer befuhr am Mittwochmorgen gegen 07:40 Uhr die K3322 auf Höhe Ropfershof. An der Einmündung zur K3229 missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden 20-jährigen Fiat-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die 20-Jährige leicht verletzt und es entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro.

Stödtlen: Sachbeschädigung

Am Gemeindeverbindungweg zwischen der K2311 und Strambach riss im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr ein bislang Unbekannter insgesamt 23 Schneepfosten heraus und beschädigte diese. Ebenso wurde ein Leitpfosten an der Brücke über dem Katzenbach mutwillig beschädigt. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001 entgegen.

