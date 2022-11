Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Aufgefahren

Auf der Burgstallstraße fuhr eine 54-Jährige am Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr mit ihrem VW Golf auf den verkehrsbedingt abbremsenden VW eines 62-Jährigen auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Aalen-Hofen: In Wohnhaus eingebrochen

Unbekannte verschafften sich am Dienstag zwischen 12.45 Uhr und 19 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in der Gödrestraße und durchsuchten die Räume. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck. Der von ihnen verursachte Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960 entgegen.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker beschädigte zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagvormittag, 11 Uhr einen VW Polo, welcher in dieser Zeit in der Edmund-Kohler-Straße auf Höhe eines Kindergartens abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

6000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 19-jährige Opel-Fahrerin am Dienstagnachmittag verursachte. Gegen 14.20 Uhr missachtete sie an der Kreuzung Richard-Wagner-Straße / Mozartstraße die Vorfahrt eines 39 Jahre alten Nissan-Fahrers, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Straßdorf: Von der Fahrbahn abgekommen

Alkoholeinfluss war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Auf der Landesstraße 1159, zwischen Straßdorf und Rechberg, kam ein 38-Jähriger mit seinem Toyota nach rechts von der Straße ab, wo das Fahrzeug gegen eine Begrenzungsmauer prallte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Mann musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Pkw musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: 4000 Euro Sachschaden

Auf rund 4000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 79-jährige Fiat-Fahrerin am Dienstagabend verursachte. Kurz nach 18.30 Uhr fuhr sie mit ihrem Pkw auf einem im Brühlweg geparkten Audi auf.

Schwäbisch Gmünd: Geschädigte Autofahrerin gesucht

Gegen 14.15 Uhr am Dienstagnachmittag befuhr ein 80-Jähriger mit seinem Ford die B 29 in Richtung Aalen, welche er am Verteiler Iggingen auf die Landesstraße 1157 in Richtung Böbingen verließ. Beim Abbiegen übersah er ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug, welches - um einen Zusammenstoß zu vermeiden - nach rechts auswich, wobei das Fahrzeug vermutlich beschädigt wurde. Der 80-Jährige konnte lediglich angeben, dass der Pkw von einer Frau gesteuert wurde. Diese wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell