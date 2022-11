Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei beim Jüdischen Friedhof - Unfälle

Ostalbkreis: (ots)

Westhausen: Auffahrunfall

Ein 41-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato befuhr am Montag gegen 16 Uhr die B 29 in Richtung Aalen. Bei der Ampelanlage zur B290 (Abzweigung Ellwangen) bemerkte er zu spät das Abbremsen der vorausfahrenden Autos und fuhr einem Pkw Hyundai hinten auf. Dessen 22-jähriger Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Ellwangen: Friedhofsumfriedung und Gedenkstein besprüht

Die Mauer der Friedhofsumfriedung im Kolpingweg sowie ein vor dem Friedhof stehender Gedenkstein wurde von Unbekannten in der Zeit zwischen Freitagmittag und Montagmorgen mit Farbe besprüht. Zudem wurde auch ein unweit entfernter öffentlicher Mülleimer mit Sprühfarbe besudelt. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher wird nun von der Polizei Ellwangen unter Tel. 07961/9300 erbeten.

Lorch: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ein 27-jähriger VW-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 7:40 Uhr die Klosterstraße in Richtung Lorch und bemerkte auf Höhe des Klosters zu spät, dass die vor ihm fahrende 54-jährige VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Die 54-Jährige erlitt beim Unfall leichte Verletzungen, an den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: 30.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Rund 30.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr an der Kreuzung Lorcher Straße / Marie-Curie-Straße. Ein 53 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr von der B29 ab und wollte die Lorcher Straße in Richtung Marie-Curie-Straße überqueren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 54-jährigen Renault-Fahrers, der sich auf der Lorcher Straße befand. Beide Autos waren trotz des hohen Schadens noch fahrbereit, verletzt wurde beim Unfall glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell