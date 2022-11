Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Unfallflucht, Pkw zerkratzt und Einbruch in Jurte

Aalen (ots)

Crailsheim: Auf Gegenfahrbahn gekommen

Am Dienstagmorgen gegen 06:50 Uhr befuhr ein 29-jähriger Skoda-Fahrer die Sulzbrunnenstraße. Hierbei kam er in einer Linkskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 31-jährigen Alfa Romeo-Fahrer. Durch die Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12 000 Euro.

Schrozberg: Pkw zerkratzt

Ein Vandale zerkratzte zwischen Donnerstagabend 18 Uhr und Freitagmittag 12:45 Uhr einen in der Krailshausener Straße geparkten Seat mit einem spitzen Gegenstand. Dadurch verursachte er einen Sachschaden an dem Fahrzeug in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 11 Uhr und 12 Uhr einen im Pfitznerweg geparkten Audi und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Schwäbisch Hall Zeugen zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegennimmt.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Jurte

Zwischen Montagnachmittag 14:30 Uhr und Dienstag 07:45 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zugang zu einer Jurte im Bereich des Naturdenkmals Breiteich. Dort entwendete er mehrere elektronische Geräte, sowie ein Erste-Hilfe-Set. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

