Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Am Montag fuhr gegen 11 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen im Östlichen Stadtgarten geparkten Opel Corsa einer 44-Jährigen und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise an das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Wasseralfingen: Aufgefahren

Eine 18-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Montag gegen 17 Uhr in der Binsengasse auf einen vor ihr fahrenden Audi einer 24-Jährige auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi wiederum auf einen sich davor befindlichen Mercedes eines 47-Jährigen aufgeschoben. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Aalen: Unfallflucht

In einem Parkhaus Im Kälblesrain fuhr ein bislang unbekannter Verrusacher im Zeitraum von Sonntag, 1 Uhr, bis Montag, 12 Uhr, vermutlich beim Ausparken gegen einen dort geparkten Audi eines 36-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegengenommen.

Aalen: PKW übersehen-20000 Euro Schaden

Als am Montag ein 90-jähriger VW-Fahrer vom Grundstück eines Hotels auf die zweispurige Friedrichstraße einfahren wollte, übersah er eine auf der linken Spur fahrende 43-jährige Mercedes-Fahrerin. Durch den Zusammenstoß geriet der 90-Jährige auf den Grünstreifen und prallte gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Der Senior wurde leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Ellwangen/BAB7: Auffahrunfall

Auf der BAB 7, Höhe Ellwangen ereignete sich am Montagvormittag ein Auffahrunfall, bei dem 9000 Euro Sachschaden entstand. Ein 50-jähriger VW-Fahrer war gegen 10.45 Uhr in Richtung Ulm unterwegs, als er zu spät erkannte, dass der Verkehr vor einem Baustellenbereich stockte. In der Folge fuhr er auf den Mercedes eines 21-Jährigen auf. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Ladung verloren- LKW-Fahrer gesucht

Vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung verlor am Montag, gegen 14 Uhr, ein bislang unbekannter LKW-Fahrer auf der Kaiserbergstraße einen Stein, den er Transportierte. Im weiteren Verlauf fiel dieser auf die Frontscheibe eines entgegenkommenden Opel-Astra einer 28-Jährigen. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Momentan wird davon ausgegangen, dass der Lkw-Fahrer den Vorfall nicht bemerkt hatte. Er sowie mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Rückwärts aufgefahren

Beim Ausparken aus einer Parklücke in der Taubentalstraße fuhr am Montag, gegen 15:45 Uhr, ein 65-Jähriger rückwärts mit seinem Opel gegen einen dort wartenden Fiat eines 31-Jährigen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fußgängerin angefahren und weitergefahren

Am Montag kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Goethestraße. Gegen 13 Uhr fuhr der bislang unbekannte Verursacher rückwärts von dem Parkplatz zwischen dem Finanzamt und dem Landratsamt auf die Goethestraße. Hierbei kollidierte er mit einer 14-Jährigen Fußgängerin, die sich dort auf dem Gehweg befand. Infolgedessen stürzte die Jugendliche auf den Boden und verletzte sich. Nach dem Zusammenstoß blieb der PKW-Fahrer kurz stehen, sprach die Jugendliche an, entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer wird als schlank, etwa 60 Jahre alt mit grauen Haaren beschrieben. Er fuhr einen hellen, älteren PKW. Gesucht wird auch eine etwa 40-45 Jahre alte Zeugin mit roter Jacke, die sich zum Unfallzeitpunkt an der Unfallstelle aufgehalten hat. Diese und weiter Zeugen werden gebeten, sich unter 07171/3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Einfädeln

Beim Wechseln vom linken auf den rechten Fahrstreifen auf der Buchauffahrt übersah am Montag, gegen 12:20 Uhr ein 53-jähriger LKW- Fahrer einen neben ihm fahrenden VW einer 37-Jährigen. Bei der Kollision entsandt ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell