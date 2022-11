Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht, Einbruch

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz beim Busbahnhof in der Vorstadtstraße beschädigte am Montag, in der Zeit von 04:20 Uhr bis 12:30 Uhr, ein bislang unbekannter Verursacher einen dort geparkten Fiat einer 42-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd Aalen unter 07366/96660 entgegen.

Böbingen: Einbrecher entwenden Tresor

Im Zeitraum von Sonntag, 21:30 Uhr bis Montag, 07:30 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam über einen leicht erhöhten Balkon Zugang zum Pfarramt in der Straße Kirchberg. In einem Büro brachen sie mehrere Schränke und Schubladen auf, durchsuchten diese und entwendeten einen Tresor samt Bargeld. Weil davon auszugehen ist, dass die Täter den rund 60 Kilogramm schweren Tresor mit einem Fahrzeug abtransportierten, ist die Polizei an Hinweisen auf verdächtige Personen und Fahrzeuge interessiert, die im fraglichen Zeitraum dort aufgefallen sein könnten. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heubach unter 07173/8776 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell