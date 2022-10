Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl aus Gartenhäuschen und Garage

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag (05. Oktober 2022) Zutritt zum Garten eines Hauses an der Kervenheimer Straße verschafft. Aus einem Gartenhäuschen auf dem Grundstück entwendeten sie mehrere Werkzeugmaschinen sowie zwei Rucksäcke. Aus einer angrenzenden Garage des Nachbarn wurde zudem ein dunkelgrünes Damenrad der Marke Gazelle gestohlen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell