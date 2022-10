Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus Kfz

Scheibe an VW Touran eingeschlagen

Goch (ots)

Am Dienstag (4. Oktober 2022) zwischen 16:30 und 17:30 Uhr haben unbekannte Täter die Scheibe eines VW Touran eingeschlagen, der am Friedhof an der Hülmer Straße geparkt war. Sie entwendeten eine Laptoptasche mitsamt des enthaltenen iPad aus dem Wagen. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

