POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zwei Seniorinnen überfallen - Betrunkener musste in den Polizeigewahrsam - Ponys bei Unfall getötet - Unfälle

Backnang: Betrunkener musste in Polizeigewahrsam

In der Maubacher Straße störte eine betrunkene Person am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr erheblich die Nachtruhe. Vor einer Gaststätte schrie der 21-jährige Mann lautstark herum. Er wollte offenbar in die bereits geschlossene Gaststätte und forderte den Ausschank von Alkohol. Die Polizei wurde hinzugezogen, denen der Betrunkene aggressiv und unkooperativ entgegentrat. Weil mit weiteren Störungen gerechnet werden musste, wurde der Betrunkene in Polizeigewahrsam genommen.

Fellbach: Nach Unfall geflüchtet

Der Fahrer eines weißen Pkw SUV wurde am Sonntag gegen 22.30 Uhr dabei beobachtet, wie er in der Straße Hasentanz gegen einen geparkten Pkw Ford Puma stieß und nach dem Unfallgeschehen flüchtete. Das geflüchtete Unfallauto konnte später unweit der Unfallstelle geparkt festgestellt werden. Der vermeintliche Unfallverursacher wurde von der Polizei zu Hause betrunken mit über zwei Promille angetroffen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, wobei eine Blutuntersuchung notwendig und seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

Fellbach/Kernen im Remstal: Zwei Seniorinnen überfallen - Kripo bittet um Zeugenhinweise

Sowohl am Samstag gegen 23 Uhr als auch am Sonntag gegen 18.30 Uhr wurden zwei Seniorinnen überfallen und dabei leicht verletzt. Die Tat am Samstag ereignete sich in der Freibergstraße unweit der Sudentenstraße in Fellbach-Oeffingen, wo das 85-jährige Opfer zu Fuß unterwegs war. Ihre Handtasche trug sie in ihrer Armbeuge, als ein unbekannter Täter plötzlich die Handtasche entriss, wobei die Dame stürzte und sich leicht verletzte. Der Dieb flüchtete anschließend zu Fuß in westliche Richtung (L 1197). Am Sonntagabend ereignete sich dann in Rommelshausen ein identischer Überfall. Eine 84-jährige Frau befand sich in der Hauptstraße und bog in einen dortigen Fußweg ein, als sie von hinten attackiert und zum Boden bestoßen wurde. Der Täter schleifte das Opfer noch mehrere Meter in einen unbeleuchteten Bereich, wo er dann die Handtasche der Seniorin entriss und damit flüchtete. Die verletzte Frau musste später in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen. Tatzeugen oder Personen, denen zu den Tatzeiten an den genannten Örtlichkeiten Verdächtiges aufgefallen ist, sollten sich dringend mit der Kriminalpolizei Waiblingen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung setzen.

Waiblingen: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer verlor am Samstagabend gegen 22:20 Uhr beim Abbiegen im Kreuzungsbereich Alte Bundesstraße / Alter Postplatz die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Er sowie ein Mitfahrer erlitten beim Unfall leichte Verletzungen. Der BMW musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 70.000 Euro.

Winnenden: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Dienstag und Sonntag wurde in der Eckehardtstraße ein geparkter VW von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Alfdorf: Zwei Ponys bei Unfall getötet

Eine 51 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf befuhr am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr die Kreisstraße 1891 von Mittelweiler kommend in Richtung Wahlenheim. Hierbei erfasste sie zwei freilaufende Ponys, die die Fahrbahn überqueren wollten. Die beiden Tiere erlagen ihren schweren Verletzungen, die Autofahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt. Ihr Pkw musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

