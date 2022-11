Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstensuche mit Hubschraubereinsatz

Aalen (ots)

Winnenden - Vermisstensuche mit Hubschraubereinsatz

Am Sonntag wurde ein 36-jähriger Mann aus Winnenden vermisst gemeldet, da er seit Samstagabend fehlte. Durch die Polizei wurden Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifen und einem Hubschrauber eingeleitet, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann in einer lebensbedrohlichen Lage befinden könnte. Gegen 15:30 Uhr wurde der Mann in Winnenden tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod des Mannes liegen nicht vor.

