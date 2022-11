Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Verkehrsunfälle, Brand

Aalen (ots)

Bopfingen - Auffahrunfall

Am Samstag gegen 13:30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger die Aalener Straße in Richtung Aufhausen mit seinem PKW VW. Er wollte nach links in den Heimstättenweg abbiegen und hielt dazu an, da er den Gegenverkehr zuvor durchlassen musste. Ein 27-Jähriger, der mit seinem VW hinter dem 59-Jährigen gefahren war, erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das Auto des 59-Jährigen auf. Bei dem Unfall wurde die 88-jährige Beifahrerin im PKW des 59-Jährigen schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 14.000 Euro.

Böbingen - Wartehäuschen abgebrannt

Am Sonntag gegen 01:00 Uhr wurde die Feuerwehr Böbingen zum Brand eines Wartehäuschens am Bahnhof Böbingen alarmiert. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Der Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zum Brandort ausgerückt. Die Ursache für den Brandausbruch ist unbekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Feuer vorsätzlich entzündet worden war. Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173/8776 in Verbindung zu setzen.

