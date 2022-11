POL-AA: Ostalbkreis - 15-jährige Vermisste wieder da

Aalen (ots) - Roßfeld - Geldautomat beschädigt Am Freitag in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Filiale eines Bankinstitutes in Crailsheim-Roßfeld in der Haller Straße das Display eines Geldausgabeautomaten. Bei der Tat entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen ...

