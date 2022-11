Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis - Stand: 26.11.2022/15:00 Uhr - 2 Verkehrsunfälle, 1 Keller mit Wasser voll gelaufen

Aalen (ots)

Weinstadt - Vorfahrt nicht beachtet

Am Freitag gegen 14:53 Uhr befuhr eine 54 Jahre alte Frau mit ihrem Mercedes in Endersbach die Beutelsbacher Straße in Richtung Bahnhofstraße. An der dortigen abknickenden Vorfahrtsstraße wollte sie geradeaus auf der Beutelsbacher Straße weiterfahren. Hierbei übersah sie den Mercedes eines 62 Jahre alten Mannes, welcher auf der Bahnhofstraße fuhr und der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen wollte. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich, bei welchem Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten wurden hierbei leicht verletzt.

Schorndorf - Alleine gestürzt

Am Freitag gegen 15:58 Uhr befuhr ein 18 Jahre alter Mann mit seiner KTM die L1151 von Schorndorf in Richtung Schlichten. In einer Linkskurve kommt er, da er zu schnell unterwegs war zu Fall und rutscht in die dortige Leitplanke. Hierbei wird er schwer verletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Kernen i.R. - Keller mit Wasser geflutet

Am Samstag gegen 12:33 Uhr meldete ein Heizungsmonteur, das in der Waiblingen Straße in Kernen ein Keller mit Wasser vollgelaufen sei. Aus bislang unbekannter Ursache lief der Keller mit ca. 30.000 Liter Wasser voll. Die Feuerwehr wurde zum Abpumpen des Wassers alarmiert. Der Grund des Wassereinbruchs und die Höhe des Sachschadens sind bislang unbekannt.

