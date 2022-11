Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Bopfingen: Unfallflucht

Bopfingen: (ots)

In der Härtsfeldstraße ereignete sich am Freitagmorgen eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 6.45 Uhr und 7 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen vor einem Getränkemarkt parkenden Pkw Toyota und verursachte dabei einen Fremdschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise werden nun von der Polizei Bopfingen unter Tel. 07362/96020 erbeten.

