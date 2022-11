Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frau die Tasche entrissen - Zeugen gesucht

Aalen (ots)

Gaildorf: Frau die Tasche entrissen - Zeugen gesucht

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:15 Uhr ging ein bislang unbekannter Mann auf einem Fußzweg zwischen der Karlstraße und der Kanzleistraße auf eine 66-jährige Frau zu und entriss ihr nach einem kurzen Gerangel die Tasche. In der Folge rannte der Mann in Richtung der Kanzleistraße davon. Mehrere Passanten nahmen die Verfolgung auf, weshalb der Dieb die Tasche fallen ließ und in Richtung der Körhalle flüchtete. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Täter um einen etwa 20-25 Jahre alten Mann handeln, welcher etwa 175 cm groß war. Er hatte eine schlanke Figur und war mit einem grünen Parka bekleidet. Ebenfalls trug er eine schwarze Mütze und schwarze Turnschuhe und hatte einen Dreitagebart. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

