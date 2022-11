Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisste Person tot aufgefunden - Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Ostalbkreis: (ots)

Schwäbisch Gmünd: Autofahrer unter Drogeneinwirkung

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften am Donnerstag gegen 22 Uhr eine Polizeistreife in der Hauptstraße einen 21-jährigen Autofahrer. Bei ihm ergaben sich konkrete Anhaltspunkte auf eine akute Drogenbeeinflussung, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt werden musste. Zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit wurde eine Blutuntersuchung veranlasst. Dem Autofahrer drohen nun ein Bußgeld, Fahrverbot und möglicherweise auch führerscheinrechtliche Konsequenzen.

Scwäbisch Gmünd/Böbingen an der Rems: Erledigung einer Vermisstensuche

Die Suche nach der seit Dienstag vermissten Person aus Schwäbisch Gmünd hat sich erledigt. Der 74-jährige Mann wurde am Donnerstagnachmittag am Straßenrand beim Beiswanger Weg in Böbingen tot aufgefunden. Zum Tod der Person gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell