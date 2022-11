POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Passantin angegangen

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach: Einbruch In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Schaflandstraße in ein Gebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam über eine Tür in das Geschäftshaus ein und entwendeten den ersten Feststellungen nach aus Büros drei Laptops, Deko und einige Kleinigkeiten. Wer zu dem Tatgeschehen Verdächtiges beobachten konnte, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach ...

