Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Versuchter Einbruch in Kfz-Werkstatt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (07./ 08.02.2022) ist es im Kronskamp in Wedel zu einem versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls in die Räumlichkeiten einer Werkstatt gekommen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Bürotrakt der Werkstatt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird im unteren dreistelligen Bereich beziffert.

Der Tatzeitraum dürfte zwischen Montag, 07.02.2022, 17:30 Uhr und Dienstag, 08.02.2022, 07:20 Uhr liegen.

Bereits am Donnerstag (27.01.2022) war es in der Werkstatt zu einem versuchten Fall des besonders schweren Falls des Diebstahls gekommen.

Auch hier wurden die Werkstatträume gewaltsam betreten, entwendet wurde ebenfalls nichts.

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 26.01.2022, 17:05 Uhr und Donnerstag, 27.01.2022, 07:20 Uhr.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Hinweise sind an die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 -0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell