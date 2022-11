Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Glätteunfälle

Aalen (ots)

Am Freitagmorgen ereigneten sich infolge Straßenglätte bei Ebnat mehrere Verkehrsunfälle. Gegen 6.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Lkw-Fahrer L 1084 zwischen Unterkochen und Elchingen und bog nach rechts in Richtung Ebnat ein. Hierbei verlor er auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenfahrenden Pkw VW Fox zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Die Insassen blieben unverletzt. Der VW wurde abgeschleppt.

An derselben Stelle ereignete sich ein Folgeunfall, bei dem der 25-jährige Fahrer eines VW T-Roc, der in Richtung Unterkochen gefahren ist, mit einem vor ihm fahrenden Audi zusammenstieß. Bei dieser Karambolage blieben die Autofahrer ebenfalls unverletzt. An ihren Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 11000 Euro.

An der Einmündung nach Ebnat wurde im Rahmen der Unfallaufnahmen eine weitere Unfallstelle festgestellt. Bereits im Vorfeld der beiden genannten Unfallgeschehen überfuhr ein unbekanntes Fahrzeug eine dortige Verkehrsinsel und beschädigte dort mehrere Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 entgegen.

Einem Golf-Fahrer wurde die Straßenglätte an der genannten Örtlichkeit ebenfalls zum Verhängnis. Der 43-Jährige war in Richtung Unterkochen unterwegs, als er ins Schleudern geriet und nach links von der Straße abkam. Sein Auto war gegen ein Verkehrszeichen geprallt, wobei über 1000 Euro Sachschaden entstand. Der 43-Jährige bleib unverletzt.

Die Ebnater Steige musste wegen der vorherrschenden Straßenglätte kurzfristig gesperrt werden. Die Fahrzeuge der Straßenmeisterei waren im Einsatz.

Gegen 6.45 Uhr haben sich auf der L 1080 bei Geiselwang noch zwei weitere glättebedingte Auffahrunfälle ereignet. Zunächst fuhr der Fahrer eines Opel Mocca, der in Richtung Brastelburg gefahren ist, auf einen Ford Transit auf, dessen Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Kurze Zeit später ereignete sich ein Folgeunfall, bei dem ein Fiat-Fahrer auf das Auto einer Seat-Fahrern auffuhr. Der Pkw Fiat schleuderte anschließend noch über die Fahrbahn und prallte in die Leitplanke. Bei diesen beiden Unfällen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17000 Euro. Verletzt wurde niemand.

