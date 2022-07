Polizei Aachen

POL-AC: Nach Raubüberfall auf Schuhgeschäft - Polizei bittet um Hinweise

Aachen (ots)

Im Stadtteil Brand ist gestern Nachmittag (12.07.2022) ein Schuhgeschäft überfallen worden. Der Täter konnte mit der Beute unerkannt flüchten.

Der unbekannte Mann hatte den Laden an der Trierer Straße gegen 17.20 Uhr betreten und eine Angestellte mit einer Waffe bedroht. Dann forderte er die Herausgabe des Geldes. Das Geld verstaute er in einem Jute-Beutel und flüchtete zu Fuß Richtung Kirchheidstraße. Am Brander Markt soll er laut Zeugen auf einen Roller umgestiegen und davongefahren sein.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann auf dem Roller geben können, sollen sich bei der Aachener Polizei melden: unter der Rufnummer 0241/ 9577 - 31501 oder außerhalb der Bürozeiten unter der 0241/ 9577- 34210. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell