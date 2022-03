Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Wenn Diebe weiße Mützen tragen - Bundespolizei schnappt Kofferdieb

Fulda/Kassel (ots)

Eine weiße Mütze und aufmerksame Bundespolizisten wurden letzten Freitagnachmittag (25.3.) einem 19-Jährigen zum Verhängnis. Ebenso eine gute Personenbeschreibung und das gute Zusammenwirken eines Zugbegleiters mit der Bundespolizei sorgten für einen schnellen Ermittlungserfolg.

In einem ICE aus Richtung Süden, mit Fahrtrichtung Berlin, soll ein zunächst Unbekannter versucht haben, einen Koffer zu stehlen. Der Zugbegleiter hatte den versuchten Diebstahl bemerkt und den Mann angesprochen. Dieser flüchtete daraufhin beim Halt in Fulda aus dem Zug und wechselte in einen anderen ICE in Richtung Kassel.

Bundespolizei war mit an Bord

Sein Pech war, dass in diesem Zug eine Streife vom Bundespolizeirevier Fulda unterwegs war. Die Meldung über den mutmaßlichen Kofferdieb in dem Berliner ICE erreichte per Funk die Bundespolizeistreife. Dank der schnellen Fahndung und der Personenbeschreibung, die u. a. lautete, "Täter trägt eine auffällige, weiße Mütze!", konnten die Beamten den Tatverdächtigen schnell ausfindig machen.

Nach einem kurzen Bildabgleich und einem Telefonat mit dem Zugbegleiter des nach Berlin fahrenden ICE bestand schnell Gewissheit. Der Mann mit der weißen Mütze war der mutmaßliche Kofferdieb.

Nächster Halt Bundespolizei Kassel

Zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen musste der Mann in Kassel-Wilhelmshöhe den Zug verlassen und die Polizisten zur Wache begleiten. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 19-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet. Anschließend kam der Mann wieder frei.

