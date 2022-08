Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Führerschein, Drogen und falsche Personalien

Oberhonnefeld-Gierend (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 27.08.2022 gegen 21:00 Uhr in Oberhonnefeld in der Steinstraße bei der 40-jährigen Fahrerin eines Pkw festgestellt, dass sie falsche Personalien angegeben hatte. Grund hierfür dürfte gewesen sein, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Bei der Dursuchung des Pkw konnten Betäubungsmittel aufgefunden werden.

