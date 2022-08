Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrer eines E-Scooters unter Drogeneinfluss und Beleidung von Polizeibeamten

Asbach (ots)

Am 27.08.2022 wurde gegen 19:00 Uhr der Fahrer eines E-Scooters durch Beamte der Polizei Straßenhaus in Asbach auf der L 273 angehalten und kontrolliert. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass der 44-jährige Mann aus NRW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Daher musste eine Blutprobe entnommen werden und er wurde hierzu in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der getroffenen polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten mehrfach beleidigt. In der Gesamtschau erwarten den Fahrer nun mehrere Ermittlungsverfahren.

