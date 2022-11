Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Widerstand

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 00:24 Uhr, wurde die Polizei zu einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Waldstraße gerufen. Hier waren zwei 20 und 38 Jahre alte Männer körperlich aneinander geraten. Während der Klärung des Sachverhaltes änderte sich die Stimmung des 20-Jährigen urplötzlich. Er griff die Beamten massiv an und musste mit körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden. Durch seine Attacken gegen die Beamten wurde eine Polizistin leicht verletzt. Der Täter wurde ins Polizeigewahrsam verbracht. Hier bescheinigte ein Arzt seine Gewahrsamsfähigkeit und nahm ihm eine Blutprobe ab. Zwei Stunden später machte er einen freiwilligen Alkoholvortest mit dem Ergebnis von 1,94 Promille. Den Rest der Nacht verbrachte er in einer Zelle. (lü)

