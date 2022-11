Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auf der falschen Seite

Soest (ots)

Am Mittwoch, um 18:10 Uhr, kam es an der Werler Landstraße zu einem Unfall. Ein 32-jähriger Mann aus Möhnesee beabsichtigte ein Tankstellengelände mit seinem Ford zu verlassen. Als er nach rechts in Richtung Werl losfuhr, kam es zur Kollision mit dem Krankenfahrstuhl eines 67-jährigen Mannes aus Soest. Dieser war auf dem Fahrradstreifen entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Durch den Unfall wurde der Soester leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 6000,- EUR. (lü)

