Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Abschlussmeldung - Laut piepender Gürtel sorgt für Großeinsatz

Bad Doberan (ots)

Am 30.08.2022 kurz nach 10:00 Uhr ging bei der Polizei die Meldung ein, dass im Gebäude vom Landkreis Rostock in Bad Doberan eine unbekannte ausländische männliche Person einen Gürtel weggeworfen hat, der nun laut piept. Die eingesetzten Kräfte der Polizei sperrten den Bereich im Umkreis von 80 m ab und leiteten Maßnahmen zum Auffinden der Person ein. Zur Prüfung, ob und in welchem Maße eine Gefahr von dem Gürtel ausgeht, wurde ein Sprengstoffspürhund und der Munitionsbergungsdienst angefordert und in den Einsatz gebracht. Im Zusammenwirken mit dem Landkreis Rostock konnte die Identität des Mannes geklärt werden. Es handelt sich um einen 61 jährigen polnischen Staatsangehörigen, der im Landkreis Rostock wohnt. Er ist gesundheitlich auf das Tragen eines sog. Herzunterstützungssystems angewiesen. Durch das Abnehmen des medizinischen Hilfsmittels verschlechterte sich sein Gesundheitszustand und er rief den Rettungsdienst. Nach einer ersten medizinischen Versorgung wurde er ins Krankenhaus gebracht. Der Munitionsbergungsdienst bestätigte, dass es sich bei dem Gürtel um ein medizinisches Gerät handelt und von ihm keine Gefahr ausgeht.

