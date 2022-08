Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Polizei stellt Tatverdächtige zum Tankbetrug und klärt weitere Straftaten auf

Güstrow/ Sternberg (ots)

Am 23.08.2022 gegen 20:00 Uhr kam es an einer Tankstelle in Sternberg zu einem Tankbetrug. Ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug hatte getankt und ist ohne zu bezahlen, aber mit quietschenden Reifen davon gefahren. Im Rahmen der Nacheile und durch Zeugenhinweise konnten die eingesetzten Beamten das flüchtige Fahrzeug in Güstrow auffinden und die 30 und 32 jährigen georgischen Tatverdächtigen stellen. Bei der Überprüfung der Personalien sowie des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass mit dem PKW mehrere Tankbetrügereien begangen worden sind. Auch wenn der Fahrer nicht alkoholisiert war, so machte ein Test deutlich, dass der 32 Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Zudem wurden bei Durchsuchungsmaßnahmen Messer aufgefunden, die unter das Waffengesetz fallen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock erfolgte die vorläufige Festnahme des 32 Jährigen, der die Nacht im Gewahrsam verbrachte. Im Laufe des Vormittags wurden die notwendigen Ermittlungen geführt, Videomaterial gesichert die Vernehmung des Beschuldigten erfolgte. Der Tatverdächte hat sich zu den vorgeworfenen Taten eingelassen. Neben den Verfahren zum Tankbetrug wurden Anzeigen wegen Verstoß Waffengesetz, Pflichtversicherungsgesetz und Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Wegen all dieser Delikte wird er derzeit im Rahmen des beschleunigten Verfahrens dem Amtsgericht Rostock zur Verhandlung vorgeführt. Der zweite Tatverdächtige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen am Abend des 23.08.2022 entlassen.

