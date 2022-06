POL-RE: Dorsten: Tatverdächtiger nach Sexualdelikt in U-Haft

Recklinghausen (ots) - In der Bottroper Innenstadt wurde am Dienstagnachmittag einer 52-jährigen Duisburgerin ihr Handy aus der Hand gerissen. Die zwei bislang unbekannten jungen Männer flüchteten sodann in unbekannte Richtung. Die Frau blieb unverletzt. Gegen 13.30 Uhr war die Duisburgerin in einer Gasse, zwischen Hansastraße und Pferdemarkt, unterwegs, als sie plötzlich von hinten gestoßen wurde. Sie stürzte zu ...

mehr