Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Alkoholfahrt durch beherzten Zeugeneinsatz beendet

Güstrow (ots)

Bereits am 08.08.2022 stoppten zwei Zeugen einen zuvor durch dessen Fahrweise auffälligen PKW. Der Fahrer war erheblich alkoholisiert.

Gegen 16:15 Uhr wurden die Zeugen (41, 36) auf das vor ihnen fahrende Fahrzeug auf der B104 in der Ortschaft Vietgest aufmerksam. So fuhr das Fahrzeug laut Aussage der Zeugen in Schlangenlinien und kam hierdurch mehrfach in den Gegenverkehr. Als der PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und der Fahrer das Fahrzeug nicht erneut starten konnte, griff einer der Zeugen ein. Der 36-jährige Mann nahm dem Fahrer den Fahrzeugschlüssel ab und verhinderte somit die Weiterfahrt.

Bei der durch die alarmierten Polizeibeamten durchgeführten Personen- und Fahrzeugkontrolle des als Jäger tätigen 64-jährigen Fahrers, stellten die Beamten in dessen Fahrzeug eine Jagdwaffe, dazugehörige Munition sowie einen geschossenen Rehbock fest. Ein bei dem Mann freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,59 Promille.

Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Das Jagdgewehr sowie die dazugehörige Munition sind beschlagnahmt worden. Durch die Polizeibeamten wurde ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Weiterhin wird sich der Beschuldigte aufgrund der unsachgemäßen Lagerung der Waffe sowie der Munition im Fahrzeug verantworten müssen.

Die Kriminalpolizei Güstrow hat die weiteren Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell