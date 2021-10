Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (K5542, Dauchingen) Auf anderes Auto aufgefahren

K5542, Dauchingen (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 12.15 Uhr auf der K5542 entstanden. Ein 30-Jähriger und eine 21-Jährige waren hintereinander mit ihren Autos von Deißlingen kommend in Richtung Dauchingen auf der K5542 unterwegs. Der 30-Jährige wollte mit seinem Mercedes nach links in die Schopfelenstraße abbiegen. Dies bemerkte die 21-jährige Frau zu spät und fuhr mit ihrem Hyndai auf den Mercedes auf. Hierdurch entstand an ihrem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Der Mercedes wurde in Höhe von circa 3.000 Euro beschädigt. Verletzt wurde niemand.

