Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebstahl von zwei Kleinkrafträdern

Güstrow (ots)

In der Nacht zum 05.08.2022 wurden aus einer Garage in der Kapellenstraße in Güstrow zwei Kleinkrafträder entwendet, nachdem das Tor gewaltsam aufgehebelt wurde. Dabei handelte es sich um zwei ältere Liebhaberstücke der Marke Simson im Wert von zirka 8000 EUR. Nach einem telefonischem Hinweis am 06.08.22, aufgrund eines Facebook-Aufrufs des Eigentümers, konnten die beiden Maschinen auf einem Hinterhof festgestellt werden. Die unversehrten Kleinkrafträder waren unter einem Teppich und Pappkarton versteckt und wurden augenscheinlich bis dorthin geschoben, da der Fundort nur zirka 350 m vom Tatort entfernt war. Nach einer kriminaltechnischen Untersuchung wurden diese noch vor Ort an den überglücklichen Eigentümer zurückgegeben.

Hinweise oder Beobachtungen zu der Tat nimmt die Polizei in Güstrow jederzeit unter 03843-2660 entgegen.

Bernhardt PHK

