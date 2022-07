POL-RE: Dorsten: Marlerin bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen In der Zeit von Montagabend bis Dienstagabend brachen bislang Unbekannte in eine Sporthalle einer Schule an der Theodor-Körner-straße ein. Sie öffneten ein Fenster und brachen dann im Inneren auch Türen auf, um in die übrigen Räumlichkeiten zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie diverse Getränkeflaschen. ...

