Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Mädchen belästigt - Polizei sucht Unbekannten

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwoch, gegen 15.20 Uhr, ein Mädchen in Butendorf sexuell belästigt haben soll.

Auf einem Weg, zwischen der Horster Straße und der Helmutstraße, habe der Mann zwei Gladbeckerinnen (10, 17) angesprochen. Die 10-Jährige habe er dabei auch an die Hand und den unteren Rücken gefasst. Zudem habe er ihr gegenüber anzügliche Bemerkungen gemacht. Als die 17-Jährige vorgab die Polizei anzurufen, entfernte sich der Mann auf einem Fahrrad. Zuletzt wurde er in Höhe Uferweg gesehen. Ein Zeuge, der auf die Mädchen aufmerksam wurde, informierte die Polizei. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 40 Jahre alt, graue kurze gelockte Haare, rauchte eine Zigarette, sprach Deutsch mit Akzent, an dem Fahrrad war eine Musikbox befestigt.

Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Die Kripo nimmt Hinweise unter der 0800 2361 111 entgegen.

