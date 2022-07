Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Radfahrer an Zebrastreifen angefahren

Recklinghausen (ots)

Auf der Brasserstraße ist am Mittwochnachmittag ein 20-jähriger Radfahrer aus Marl angefahren und leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der junge Mann, der den Radweg von der Martin-Luther-Straße kommend befuhr, gegen 15.05 Uhr die Brassertstraße am Zebrastreifen überqueren. Eine 44-jährige Autofahrerin und eine 35-jährige Autofahrerin - beide aus Marl - hielten bereits vor dem Zebrastreifen an, um eine andere Radfahrerin vorbeifahren zu lassen. Als die 35-Jährige wieder losfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt - er kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Das Fahrrad des jungen Mannes stieß bei dem Unfall auch gegen das zweite Auto, so dass auch an diesem Sachschaden entstand. Der Schaden wird insgesamt auf etwa 3.200 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Unfall sind noch nicht abgeschlossen.

