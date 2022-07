POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots) - Am Dienstagnachmittag (16.30 Uhr) kollidierten zwei Fahrradfahrer auf der Distelner Straße. Sie verletzten sich schwer und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die beiden Fahrradfahrer aus Herten (16; 42) waren auf der Distelener Straße in Richtung Süden unterwegs, als sie kollidierten und stürzten. Es entstand ein geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr