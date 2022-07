Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Hubschrauber hilft bei Suche nach mutmaßlichen Dieben

Recklinghausen (ots)

Aufmerksame Zeugen haben in der Nacht auf Mittwoch offenbar mutmaßliche Diebe auf frischer Tat bemerkt. Die Zeugen riefen die Polizei, woraufhin auch mögliches Diebesgut sichergestellt werden konnte. Gegen kurz nach 2 Uhr hörten die Zeugen verdächtige Geräusche von einem Gelände Am Mühlenbach. Während sich die Polizei näherte, ergriffen die Täter die Flucht - vermutlich in Richtung Castroper Straße. Zurück blieben zwei Transporter, in denen drei neuwertige Quads verladen waren. Die beiden Transporter sowie die Quads wurden sichergestellt. Zur Unterstützung bei der Suche nach den Tätern wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt - die Fahndung verlief allerdings ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Dazu gehört auch herauszufinden, woher die Quads stammen. Wer Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Tel. 0800/2361 111).

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell