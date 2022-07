Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad

Recklinghausen (ots)

Als ein 63-jähriger Autofahrer aus Bottrop am Dienstag, gegen 14 Uhr, mit seinem Auto auf die Aegidistraße abbiegen wollte, kam es zu einem Unfall mit einer 85-jährigen Fahrradfahrerin. Die Bottroperin stürzte und wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Mann kam aus einer Einfahrt, während die Fahrradfahrerin auf dem Radweg der Aegidistraße in Richtung Süden fuhr. Rettungskräfte transportierten die Frau in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

