POL-SO: Kirche mit Graffiti beschmiert

Soest (ots) - Ense - Wohnungseinbruch Am Freitagnachmittag erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in ein Wohnhaus in Oberense. Das Einfamilienhaus in der Straße "An der Vogelstange" wurde in den Vormittagsstunden im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 12:30 Uhr von unbekannten Tätern während der Abwesenheit der Bewohner aufgesucht und betreten. Da Einbruchspuren ...

mehr