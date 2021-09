Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Abschiebung mit verstärktem Polizeieinsatz

Bergen (ots)

Heute Morgen, gegen 03 Uhr, unterstützte die Polizei Celle die Landesaufnahmebehörde bei einer Abschiebung einer armenischen Familie in Bergen. Im Rahmen des Einsatzes verbarrikadierte sich der Vater mit einem Messer in der Küche. Zudem kamen weitere Familienangehörige zur Wohnanschrift, die eine Nachforderung von Polizeikräften erforderlich machte. Unter Einsatz der Verhandlungsgruppe konnte der Mann um 06:40 Uhr zur Aufgabe überredet und im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Folglich konnte die Landesaufnahmebehörde die Abschiebung vorerst nicht durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell