Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mädchen bedroht und bestohlen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Dienstagnachmittag im Bereich der Castroper Straße unterwegs waren und Hinweise zu einem Raub geben können. Ein Junge, der mit einem E-Scooter unterwegs war, bedrohte gegen 17.30 Uhr ein 13-Jähriges Mädchen aus Marl mit einem Messer und erbeutete ihr Handy (blaues Samsung) und Bargeld. Das Mädchen war zur Tatzeit in Begleitung eines Jungen, den sie über das Internet kennengelernt hatte. Auch ihm wurde das Handy weggenommen. Die 13-Jährige flüchtete sich zunächst zu einer Freundin und ging anschließend mit ihrer Mutter zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Es ist nicht auszuschließen, dass die Internetbekanntschaft den "Räuber" kennt. Nach beiden Jungen wird jetzt gesucht - außerdem nach Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und weitere Angaben machen können. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 15 Jahre alt, ca. 1,70m groß, schlank, helle Haut, bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug, maskiert mit einer schwarzen Ski-Maske. Er war mit einem roten E-Scooter unterwegs. Die Internetbekanntschaft wurde folgendermaßen beschrieben: ebenfalls etwa 15 Jahre alt, ca. 1,75m groß, schmale Statur, braune wellige Haare, Zahnspange. Trug eine schwarze Jogginghose (Puma), eine graue Sweatshirt-Jacke (Nike) und Nike Air Force Schuhe. Er gab an, Spanier zu sein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu melden.

